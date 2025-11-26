俄烏戰爭爆發逾3年 核安會：札波羅熱核電廠整體風險未降低

俄烏戰爭爆發逾3年，核安會持續密切掌握相關國際動態，並表示根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，目前烏克蘭札波羅熱核電廠雖未出現立即危害核能安全之重大事件，但整體風險並未降低。（路透檔案照）

俄烏戰爭自2022年2月爆發以來，核安會持續密切掌握相關國際動態，並表示根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，目前烏克蘭札波羅熱核電廠雖未出現立即危害核能安全的重大事件，但整體風險並未降低，將持續追蹤俄烏戰爭對於核安影響的動態資訊，並適時對外說明最新資訊。

核安會表示，根據IAEA官網最新消息，今年9至11月間，札波羅熱核電廠情勢依舊嚴峻，雖未出現立即危害核能安全的重大事件，但整體風險並未降低。目前札波羅熱核電廠6部機組目前均維持冷停機狀態，並處於俄羅斯控制下。

核安會指出，札波羅熱核電廠於9月23日因遭戰爭破壞導致第10次完全失去外部電力，經IAEA協調俄烏雙方促成札波羅熱核電廠週邊局部停火，使受損的電力線得以展開修復，分別於10月23日、11月8日完成2條電力線的修復；不過，750kV外部電力線於11月14日於安全保護系統啟動後再次斷開，事故原因仍在調查，經搶修後已於11月19日完成修復。

核安會續指，IAEA也持續在烏克蘭推動全面援助計畫，目前累積援助逾2050萬歐元，向烏克蘭提供設備、監測系統與車輛等援助，以確保核能安全。IAEA總署長葛羅西表示，「我再次呼籲各方隨時須遵守IAEA要求的核能安全原則，避免札波羅熱核電廠發生核子事故至關重要。」

核安會表示，經查詢歐洲環境輻射監測資料顯示，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化，我國63座輻射即時監測站數值也皆為背景值。

