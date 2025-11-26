為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    俄烏戰爭爆發逾3年 核安會：札波羅熱核電廠整體風險未降低

    2025/11/26 12:31 記者黃宜靜／台北報導
    俄烏戰爭爆發逾3年，核安會持續密切掌握相關國際動態，並表示根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，目前烏克蘭札波羅熱核電廠雖未出現立即危害核能安全之重大事件，但整體風險並未降低。（路透檔案照）

    俄烏戰爭爆發逾3年，核安會持續密切掌握相關國際動態，並表示根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，目前烏克蘭札波羅熱核電廠雖未出現立即危害核能安全之重大事件，但整體風險並未降低。（路透檔案照）

    俄烏戰爭自2022年2月爆發以來，核安會持續密切掌握相關國際動態，並表示根據國際原子能總署（IAEA）資訊顯示，目前烏克蘭札波羅熱核電廠雖未出現立即危害核能安全的重大事件，但整體風險並未降低，將持續追蹤俄烏戰爭對於核安影響的動態資訊，並適時對外說明最新資訊。

    核安會表示，根據IAEA官網最新消息，今年9至11月間，札波羅熱核電廠情勢依舊嚴峻，雖未出現立即危害核能安全的重大事件，但整體風險並未降低。目前札波羅熱核電廠6部機組目前均維持冷停機狀態，並處於俄羅斯控制下。

    核安會指出，札波羅熱核電廠於9月23日因遭戰爭破壞導致第10次完全失去外部電力，經IAEA協調俄烏雙方促成札波羅熱核電廠週邊局部停火，使受損的電力線得以展開修復，分別於10月23日、11月8日完成2條電力線的修復；不過，750kV外部電力線於11月14日於安全保護系統啟動後再次斷開，事故原因仍在調查，經搶修後已於11月19日完成修復。

    核安會續指，IAEA也持續在烏克蘭推動全面援助計畫，目前累積援助逾2050萬歐元，向烏克蘭提供設備、監測系統與車輛等援助，以確保核能安全。IAEA總署長葛羅西表示，「我再次呼籲各方隨時須遵守IAEA要求的核能安全原則，避免札波羅熱核電廠發生核子事故至關重要。」

    核安會表示，經查詢歐洲環境輻射監測資料顯示，目前烏克蘭境內輻射值無異常變化，我國63座輻射即時監測站數值也皆為背景值。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播