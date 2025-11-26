打造幸福職場！ 矽品福委會榮獲「共榮、創意獎」雙料冠軍

矽品精密職工福利委員會，榮獲台中市政府勞工局第一屆「114年企業職工福利委員會共榮獎暨創意獎」雙料冠軍最高殊榮！ （矽品提供）

矽品精密職工福利委員會憑藉貼心的多樣化福利規劃，積極推動創新且貼近員工需求的各項活動，榮獲台中市政府勞工局第一屆「114年企業職工福利委員會共榮獎暨創意獎」雙料冠軍最高殊榮！

矽品福委會平均每個月舉辦1.5場活動，定期舉辦大型家庭日活動，如運動會、馬拉松、聯歡晚會等大型活動外，搭配各種藝文康樂活動，如電影欣賞、研習/手作課程、劇團/表演、樂園日、淨山/灘、公益服務等各式各樣活動，讓同仁平衡工作與生活的同時，也增進人際與家庭關係的交流。

請繼續往下閱讀...

矽品精密舉辦的各種活動，透過「e化福利平台」，全體員工都有機會一同參與票選、報名與反饋，如同仁可以投票選擇活動表演藝人/團體、想看的電影等，讓福委會的活動設計更接近員工的想法，並照顧到不同的族群的喜好與需求，這樣自選式的互動方式更具公平性與參與感，並展現在員工高度黏著的活動參與度上。

另外，個人福利金提供多元管道，讓同仁依個人需求自行使用，不管是選擇每季自選福利票券、旅遊/聯誼活動或進修學習課程，讓福利金更具彈性運用的空間。

目前矽品員工社團多達20多個，員工可依興趣自由參加，社團也常主辦主題福利活動，提供同仁更多自選福利活動的選項。矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，這次獲獎對我們來說不只是榮譽肯定，更是鼓勵我們繼續努力營造友善職場的動力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法