    首頁 > 生活

    新北第2波「微笑山線」開放報名 邀你感受山林魅力

    2025/11/26 12:21 記者黃政嘉／新北報導
    銀河洞越嶺步道路面平整寬敞，適合團體健行與賞景。（圖由新北市觀旅局提供）

    新北市政府觀光旅遊局打造在地化旅遊品牌「微笑山線」，規劃5大山系12段路線，並推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，讓民眾下載健行筆記APP，蒐集各路線的特色寶石，第2波微笑山線大縱走活動「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」即日起已開放線上報名，鼓勵民眾親近山林。

    新北市「微笑山線」，以「親山、親近、親密」為核心精神，鼓勵市民親近自然，走進山林，12段任務路線，適合親子、銀髮族及健行愛好者參與，縱走路線由大棟山系、鳶山山系、天上山系、二格山系及五分山群段等5大山系組成。

    新北市觀旅局指出，民眾下載開啟健行筆記APP，就可以開始蒐集各路線的特色寶石，而且每座山系也都有專屬徽章，完成該山系路線，就可獲得山系成就徽章，集滿所有路線上的66顆寶石，還能獲得電子完登證書與精美完登贈品。

    「石筍尖登頂風光」12月20日早上10點從菁桐車站集合出發，將探訪石筍尖登山步道、走讀平溪老街、慢慢來咖啡；「烘爐地登山步道」12月27日早上9點15分從南勢角捷運站集合出發，探訪烘爐地登山步道、綠書店；「大同山秘境賞櫻」明年2月27日早上9點半從樹林車站集合出發，探訪大同山步道、來發咖啡。

    第1波「成福山秘境尋寶」及「銀河洞仙境觀瀑」遊程活動雖已結束，民眾還是可自行到該路線體驗新北山系魅力、蒐集寶石，相關遊程資訊可上新北旅客臉書粉專及健行筆記網站查詢。

    民眾參與微笑山線大縱走活動合影。（圖由新北市觀旅局提供）

    健行筆記APP顯示參與者完成任務並成功尋獲寶石，並能同步記錄累計距離、花費時間與目前高度等。（圖由新北市觀旅局提供）

