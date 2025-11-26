為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「福良號」漁船嘉義東石擱淺 海巡署救回受困漁民

    2025/11/26 12:06 記者王善嬿／嘉義報導
    東石安檢所值班人員運用港監系統發現受困漁民照片。（第四岸巡隊提供）

    海巡署第四岸巡隊東石安檢所25日下午執勤期間，發現一艘「福良號」漁船在紅燈塔外海域疑似擱淺，東石安檢所隨即通報，派員出動救援，將受困漁民救回。

    第四岸巡隊表示，「福良號」漁船昨下午2點15分，在紅燈塔外疑擱淺，立即循線通報，東石守望哨值勤人員也持續監控現場狀況，初步研判船上1名人員無立即生命危險。

    下午約2點30分，東石安檢所副所長協調友好漁民支援救援作業，評估海象後整備出艇，2點59分抵達，下午3點04分，救援艇順利將受困漁民載返東石安檢所，檢查確認無明顯外傷，隨後由家人接回安置。

    第四岸巡隊表示，擱淺漁船將待天候與海象改善後，再協調友好漁民協助拖返漁港，期間，東石安檢所將持續利用科技設備監控，確保海域安全。

    第四岸巡隊表示，民眾可利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP，即時掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，如發現緊急狀況，可打118海巡服務專線。

    海巡人員攙扶受困漁民上岸。（第四岸巡隊提供）

