為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    后里廣益巷復建工程 預計明年3月施工6月底前完工

    2025/11/26 11:58 記者歐素美／台中報導
    楊瓊瓔服務處辦理會勘，市議員陳本添及邱愛珊皆到場關心。（楊瓊瓔提供）

    楊瓊瓔服務處辦理會勘，市議員陳本添及邱愛珊皆到場關心。（楊瓊瓔提供）

    丹娜絲颱風今年7月帶來連日豪雨，造成台中市后里區內東路廣益巷36號附近路段的上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移，道路龜裂、路基掏空，影響居民通行安全。立委楊瓊瓔服務處今天上午邀集相關單位現勘，宣布交通部公路局已核定災後復建工程特別預算1500萬元，由公路局補助50%，地方負擔50%。市議員陳本添、邱愛珊盼在明年1月底前開工，才能在雨季前完成復建工程。

    建設局表示，后里區內東路廣益巷36號附近道路及上下邊坡擋土牆損壞復建工程，將拆除下邊坡舊有擋土牆，重建6公尺高的重力式擋土牆；上邊坡擋土牆也將同步拆除並改善，以全面穩定坡面，預計11月30日上網招標，若順利預計明年3月初進場施工，6月底前完工。

    廣益巷36號附近路段狹長，是附近住戶通勤與農作運輸的重要路線，丹娜絲颱風豪雨後，原有擋土牆多處出現裂縫、外凸及底部裸露，現場可見滲水與土壤流失，路面裂縫也向道路中央延伸，居民形容「整條路像被撕開一樣」。

    廣福里長郭明洲說，牆面變形愈來愈明顯，尤其夜間騎車宛如行走險坡，「每天都像在冒險」；也有民眾指出，雨季期間泥水沿邊坡湧出，憂心再遇強降雨，整面擋土牆恐崩落。

    楊瓊瓔表示，她在丹娜絲颱風災後便催促台中市政府進行災害提報，並爭取公路局納入丹娜絲颱風及豪雨災後復建特別預算，於上個月底核定補助50%，盼能在明年汛期前完成復建工程，早日恢復安全通行的道路。

    今年七月丹娜絲颱風帶來連日豪雨，造成台中市后里區內東路廣益巷36號附近路段的上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移。（楊瓊瓔提供）

    今年七月丹娜絲颱風帶來連日豪雨，造成台中市后里區內東路廣益巷36號附近路段的上下邊坡擋土牆大面積龜裂、位移。（楊瓊瓔提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播