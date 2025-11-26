新北騎YouBike第3億名幸運兒現身 男上班族獲贈1年份TPASS

新北市民黃誌偉（中）成為騎乘YouBike的第3億名幸運兒，獲得TPASS基北北桃1200都會通月票1年份。（記者賴筱桐攝）

新北市YouBike公共自行車累計騎乘人次突破3億大關，第3億人次的幸運兒今天現身，市長侯友宜頒贈「1年份TPASS基北北桃1200都會通定期票」。中獎人黃誌偉為32歲上班族，每天騎乘YouBike轉乘捷運通勤，他說，搭乘大眾運輸不只方便，也能在尖峰時段減少交通壅塞，非常推薦大家使用。

黃誌偉說，他搭乘大眾運輸通勤已1年多，是「TPASS基北北桃1200都會通」使用者，平時上班從住家附近騎乘YouBike到桃園機場捷運「新北產業園區站（A3）」，轉乘捷運至松江南京站，平均車程約50分鐘。

黃誌偉表示，雖然騎車和開車的路程也是差不多50分鐘，但是早上尖峰時段交通混亂，如果使用私人載具會造成道路壅塞，到定點之後還要找停車位更麻煩，且夏天騎車曝曬、戴安全帽很悶熱，騎YouBike還有涼風吹來相當舒服，非常推薦大家使用大眾運輸通勤。

黃誌偉笑說，原本不知道市府有舉辦「尋找善意人」活動，剛好自己換手機號碼，起初接到交通局的電子郵件通知，以為是詐騙集團，後來上網查資料、打電話求證，才知道中大獎，覺得很幸運，未來1年他將盡情使用TPASS搭乘大眾運輸與騎乘YouBike，身體力行、支持環保。

交通局長鍾鳴時指出，將持續檢視各區域的用車需求，靈活調度YouBike車輛並優化站點設置，確保民眾「有車騎」，更能「安心騎」。

