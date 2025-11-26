為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    榮獲海外台商磐石獎 企業返鄉宜蘭創公益基金會

    2025/11/26 11:42 記者王峻祺／宜蘭報導
    亞洲義大利門板公司獲海外台商磐石獎殊榮，宜蘭縣代理縣長林茂盛（左1）表揚董事長謝茂山。（記者王峻祺攝）

    經濟部中小及新創企業署辦理第27屆「海外台商磐石獎」，今年共7家海外企業獲獎，其中在越南設立門板公司的企業，成功打入歐美市場，擠進越南櫥櫃出口前十大，董事長謝茂山今天返鄉宜蘭，獲代理縣長林茂盛表揚，允諾除設立宜蘭分公司，還將成立公益基金會回饋地方。

    林茂盛說，謝茂山是宜蘭冬山鄉人，2007到越南創立亞洲義大利門板公司，從事木料選料、門板貼皮及加工等，因有一條龍的完整生產，深獲歐洲市場歡迎，更在美國占有一席之地。

    他說，謝茂山打造的企業揚名國際，並榮獲經濟部肯定，代表台灣中小企業走向世界的實力，期許透過縣府表揚，感謝企業為台灣的付出，宜蘭也致力鼓勵工商投資和技術合作，並祭出獎勵制度，盼能吸引海外優秀企業投資宜蘭。

    謝茂山說，公司取名「亞洲義大利」，是因首張訂單來自義大利，願景則朝在亞洲做出具義大利工藝水準的櫥櫃，謝謝能獲政府肯定，2年前獲海外創業楷模獎後，今年再度榮獲磐石獎，為回饋地方，未來計畫在宜蘭設立分公司，並成立公益基金會造福鄉里。

