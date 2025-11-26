高層疑竊機密跳槽英特爾！ 許美華曝影響：不至於動搖台積電領先地位

台積電爆出疑遭竊取2奈米先進製程技術相關機密資料。（路透）

在台積電服務21年的資深副總羅唯仁，近日爆出涉嫌竊取2奈米先進製程技術相關機密資料，並在退休後轉赴競爭對手英特爾擔任執行副總裁，引起各界譁然。反紫光奇遊團團員許美華表示，英特爾製造部門的問題很大，業界路人皆知，絕不是一個人救得起來的，就算羅唯仁帶走台積電的整套「武功秘笈」也做不到。她說，羅帶走的機密資料，不能說對英特爾完全沒幫助，但這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位。

許美華昨晚在臉書發文表示，羅唯仁在台積電任職期間已簽署保密條款及離職後競業禁止條款，承諾離職後不為競爭對手服務，最後卻跑到英特爾，這在職業道德上是說謊，不誠實。在法律上，是違反聘僱合約的競業禁止條款。

許美華指出，英特爾製造部門的問題很大，業界路人皆知，絕不是一個人救得起來的，就算羅唯仁帶走台積電的整套武功秘笈也做不到。因為台積電的成功是靠整個公司文化、整個團隊合作、還有整個半導體生態鏈，參與的人太多、影響因素太多，「就算英特爾現在找魏哲家或是張忠謀去救，沒有整個團隊做後盾，也是神仙難救。」

至於羅唯仁帶走的那些先進製程的機密資料，對英特爾有沒有幫助？許美華說，不能說完全沒有，英特爾雖然跟台積電用大部分相同的機台，但製程技術跟台積電是不同的，無法直接移轉給英特爾使用。但是，各家半導體製程，都有許多獨家配方（recipe），不算專利，但有些非常厲害，是那種「高手一點絕」的東西，像是化學材料成分調配、曝光時間、等待時間等等。台積電的競爭對手如英特爾一定非常好奇，製程很多小地方台積電是怎麼做的，羅唯仁帶去的資訊，就可能讓英特爾知道：「喔原來台積電是這樣。」

許美華說，這些機密被外洩，不至於動搖台積電的領先地位，但都是台積電必須嚴守保護的資產，任何人都不能跨過那條紅線。她支持台積電正式提告，也希望英特爾、羅唯仁知所進退，之後大家不要為這件事鬧得太難看，畢竟在生意上，應該是英特爾比較需要台積電。

