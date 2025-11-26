60年美好青春奉獻宜蘭 義籍神父秘克琳獲頒榮譽縣民

宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」給義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳。（記者王峻祺攝）

義大利籍天主教靈醫會神父秘克琳1964年來台，1966年創辦蘭陽舞蹈團，巡迴國際讓世界看見台灣，2017年因文化藝術卓越通過歸化拿到國民身分證，2023年獲頒「義大利之星」爵士勳章，今年90歲的他拿到「宜蘭縣榮譽縣民證」，獲表彰是為宜蘭打開世界舞台的先行者。

1935年在義大利出生的秘克琳，29歲來台傳福音，1966年成立蘭陽舞蹈團，並創立天主教蘭陽青年會，率舞蹈團突破外交困境到各國演出，宜蘭童玩節自1996年創辦以來，神父更透過自身積累的深厚資源，協助邀請國際舞團到宜蘭演出。

請繼續往下閱讀...

秘克琳是台灣首位以文化藝術貢獻，取得台灣身分證的外籍人士，長年致力推動舞蹈才藝，將藝術文化以教育方式，撥下藝術美學的種子，義大利經濟貿易辦事處也表彰他的貢獻，2023年頒發「義大利之星」最高等級的爵士勳章。

創辦蘭陽舞蹈團的秘克琳，將一生最美好青春奉獻宜蘭，透過文化藝術力量，讓宜蘭與世界緊密連結，宜蘭縣政府今天頒發「宜蘭縣榮譽縣民證」，肯定他的卓越付出，成為縣內第16人。

「台灣是我的故鄉！」秘克琳說，他是台灣人也是宜蘭人，很高興能夠將台灣推向國際舞台，讓世界各國都知道台灣是一個多麼美好的地方，儘管近期身體微恙，能努力「人才培育與傳承」，希望能將經驗與精神傳遞給團隊，讓為台灣付出的工作，持續運作不輟。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，秘克琳神父是宜蘭國際童玩藝術節的重要推手與靈魂人物，感謝他協助宜蘭在促進國際文化交流方面的深遠影響，頒發榮譽縣民證，不僅是縣府對神父犧牲奉獻的肯定，更是對這位「宜蘭之光」的最高敬意及感謝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法