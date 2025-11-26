揭中油新四輕千億投資財務不確定性 環團籲立委嚴守公帑

綠色和平組織26日在立法院舉行「揭示中油新四輕千億投資重大財務不確定性」記者會，呼籲立委嚴守1062億公帑。（記者叢昌瑾攝）

綠色和平等環團今日在立法院召開記者會呼籲，朝野立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，亦即新四輕擴建案所需高達1062億元的預算，並要求政府重新檢視該計畫的財務基礎。

綠色和平交叉比對石油化學工業年報、台塑石化年報、中油院核預算書、法定預算書、自編決算書及審定決算書等資料後，發現此案存在三大風險包含，中油無視台灣乙烯產能已過剩仍計畫大幅擴產、明顯高估未來銷售價格與銷貨收入、更新後碳排量將大幅增加。

請繼續往下閱讀...

綠色和平減塑專案主任潘冠維表示，近年乙烯產能已呈現過剩，但中油在可行性研究報告中，對乙烯的預估售價明顯過高，銷貨收入亦與實際產能不符。中油高估新四輕財務預測的行為，令人質疑是在粉飾財務可行性，不僅誤導立委及相關部會的判斷，更削弱社會大眾對國營事業的基本信任呼籲立委務必謹慎，擋下這項高達1062億元的鉅額投資案。

綠色和平強調，乙烯是塑膠製品的上游原料，擴大乙烯產能意味著生產更多塑膠、消耗更多化石燃料，也將使空污與碳排進一步惡化。根據石化工業同業公會資料，台灣目前乙烯總產能約400萬噸／年，但2022至2024年的實際產量僅為332萬噸、268萬噸、260萬噸，2024年的產能利用率更僅約65%，等於全台逾三分之一的產能處於閒置狀態。

綠色和平批評，中油卻計畫在高雄林園新建年產100萬噸乙烯的新四輕，使四輕現有35萬噸的產能一次增加近三倍，等同以產業升級之名，行擴張產能之實。在產能已嚴重過剩的市場現況下，中油仍要花費公帑擴大乙烯產能，與產業趨勢背道而馳。

環境權保障基金會副執行長許博任也表示，當前石化業正面臨長期產能過剩的危機，中國、韓國、日本等國家皆已推動縮減產能的結構調整政策；此時四輕若寄望以大幅擴張產能來推動更新，恐怕是逆勢而為且不切實際。他建議，應以不增加產能為前提，加速推動四輕的減污、減排與工安改善等更新方案，較為務實，也更容易獲得社會及融資方支持。

荒野保護協會棲地守護部專員黃嘉瑩也表示，荒野保護協會長期投入淨灘及減塑環境教育，深感減塑政策不能僅停留在道德訴求。我們擔憂，中油新四輕案將持續造成原生塑膠供過於求，低廉成本長期衝擊循環經濟，使垃圾問題難以解決、加劇生態衝擊，並阻礙政府推動的淨零政策。

她指出，此案的營收推估更預設一次性塑膠持續成長，不但與減塑政策背道而馳，其減碳承諾亦缺乏數據佐證。荒野保護協會呼籲政府與立委，應將千億預算轉向支持石化產業的公正轉型，讓減塑政策從產業端真正落實。

綠色和平等環團今日在立法院召開記者會呼籲，朝野立委拒絕國營事業中油公司提出的「煉化轉型產業升級投資計畫可行性研究報告」，亦即新四輕擴建案所需高達1062億元的預算。（綠色和平提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法