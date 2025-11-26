坐擁萬坪綠地！ 台南社宅「宜居小東」首曝最低月租6110元

南市北區「宜居小東」社會住宅面向台南公園。 （記者洪瑞琴攝）

南市北區「宜居小東」社會住宅，是南市首座面臨台南公園的社宅，號稱「我家坐擁萬坪綠地」，將於今年12月11日正式公告招租。南市都發局首度公開租金資訊，其中1房型最低月租金為6110元，因又鄰近台南車站與成大校園，地段優勢明顯，民眾探詢熱度高。

都發局長林榮川表示，「宜居小東」由仲觀聯合建築師事務所林洲民建築師操刀設計，建築設計融入在地特色，周邊鄰近台南火車站、成大校區，西面台南公園，可謂精華區中的社會住宅。

1房至3房房型月租金，分別自6110元、7390元及1萬3820元起，其中3房型最高月租金則是2萬7830元。1房型221戶、2房型122戶、3房型33戶，受理申請期間12月11日至明（2026）年1月12日止，最快明年6月可順利入住。

都發局表示，社宅申請分為一般戶與優先戶兩類，一般戶採抽籤方式、優先戶依評點決定入住先後，制度公開透明、程序公平公正。此次招租將採「台南社宅申租系統」線上申請，操作便利、免臨櫃送件。為使住宅資源能更廣泛服務有需求民眾，社宅承租以3年為一期，最長不得超過6年；針對經濟或社會弱勢戶，得延長至最長12年。

市長黃哲表示，南市社會住宅分為中央及地方興辦兩大體系，其中由市府推動的「台南宜居社宅」今年上半年已完成宜居成功、宜居仁愛招租作業。12月再推出北區「宜居小東」共376戶，延續擴大照顧市民的政策目標。另外，因應中央青年婚育照顧政策及包租代管長者換居計畫，「宜居小東」將推出婚育戶保障10%及開放長者換居社宅申請，讓居住服務更貼近民眾實際需求。

「宜居小東」月租金表。（南市都發局提供）

