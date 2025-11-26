為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義大跨年煙火秀給驚喜 種出「超級巨大煙火樹」

    2025/11/26 10:33 記者洪臣宏／高雄報導
    義大世界將用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹，象徵充滿生命力與希望。圖為模擬圖。（義大世界提供）

    義大世界將用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹，象徵充滿生命力與希望。圖為模擬圖。（義大世界提供）

    「2026義大世界跨年煙火秀」，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，今日（26）曝光第二波亮點，將在義大世界種出一棵「超級巨大的煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼，藉此祝福大家新年昌盛與繁榮，一同迎接2026年。

    義大世界跨年煙火秀邁入第17年仍不斷創新，第一波煙火亮點已驚喜連連，除了有全台獨家的「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」、還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色煙花。義大世界表示，今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望。

    義大世界跨年煙火的施放地點與往年一樣，於購物廣場後方的大草皮施放煙火，義大表示，這裡地形遼闊，能讓煙火展現上更震撼，今年更增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾毫無冷場，今年結尾還會施放金星錦冠，低空的單排錦冠瀑布煙火如蜂鳴火陣，搭配高空黃金瀑布煙火如金絲萬縷。

    義大世界推薦最佳觀賞點，除了可至義守大學觀看遼闊全景，另推薦預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，或是享受「摩天輪VIP跨年派對」，體驗最震撼的煙火搖滾區。

    義大世界煙火秀不斷創新亮點。（義大世界提供）

    義大世界煙火秀不斷創新亮點。（義大世界提供）

    義大世界跨年煙火金星錦冠。（義大世界提供）

    義大世界跨年煙火金星錦冠。（義大世界提供）

    義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼。（義大世界提供）

    義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼。（義大世界提供）

