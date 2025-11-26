為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    粉紅、雪白花牆綿延滿開 竹山九重葛秘境爆紅

    2025/11/26 10:05 記者劉濱銓／南投報導
    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，吸引民眾前往賞花拍照，成為網路爆紅打卡景點。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，吸引民眾前往賞花拍照，成為網路爆紅打卡景點。（南投縣政府提供）

    南投入秋後適逢九重葛開花期，位在竹山鎮的黃山秘境，最近九重葛花況滿開，不分平、假日都吸引許多遊客前往賞花，尤其粉紅、雪白花朵形成綿延花牆，更成為最近的網紅拍照打卡景點，目前花況正盛，預計可持續到明年初。

    栽種九重葛的黃姓民眾表示，因對植樹、園藝有興趣，便在竹山前往鹿谷的縣道151線旁種植九重葛，加上一旁就是山坡樹林，就運用自己的姓氏取名「黃山秘境」。

    他說，種植九重葛已有8年時間，平時都會施花肥照料，通常開花期可從10月到隔年3月，觀賞期長，也成為當地賞花秘境，且因是開放空間，花季都吸引許多遊客前來賞花拍照，白天天氣晴朗時，粉紅、白色花朵更顯繽紛豔麗，像最近就是盛開期，民眾賞花可把握機會。

    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，粉紅、雪白花朵形成綿延花牆，成為網路爆紅打卡景點。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，粉紅、雪白花朵形成綿延花牆，成為網路爆紅打卡景點。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，吸引民眾前往賞花拍照。（南投縣政府提供）

    南投竹山鎮黃山秘境九重葛滿開，吸引民眾前往賞花拍照。（南投縣政府提供）

