全面性教育國際論壇11/29線上登場 聚焦愉悅觀點拓展性教育

2025全面性教育線上國際論壇將於11月29日線上登場。（圖由新北市青年局提供）

新北市青年局將於11月29日舉辦「直面性愉悅：2025全面性教育線上國際論壇」，來自台灣、瑞典、南韓及加拿大的講者，將從正向的性教育觀點出發，探討如何從青少年、多元性別者、身心障礙者的群體視角，以教材、動畫、倡議、身心障礙研究到創意教案，拓展性教育的想像與實踐，並將愉悅的觀點，融入全面性教育。

青年局指出，全面性教育（Comprehensive Sexuality Education）是由聯合國教科文組織所提倡的性教育模式，透過完整的性教育課程，傳授知識、技能、態度與價值觀，幫助年輕人認識和尊重自己與他人的性權利，進而促進性與生殖健康。

請繼續往下閱讀...

活動邀請台灣性別教育學者楊佳羚，談教材到現場的愉悅視角；瑞典性教育協會資深顧問Hans Olsson，分享《性的地圖》動畫背後的愉悅理念；韓國性權與生殖正義中心Tari, Youngjung Na藉關懷與團結重寫性教育；加拿大卡加利大學副教授Alan Martino打開「殘疾慾望」的情慾框架。

還有2組參與「全面・性教育活動設計工作坊」的新北青年團隊，將一同分享從教材、動畫、倡議到創意教案的實作成果，帶大家看見性教育如何在不同文化與世代中，以更創新、多元、也更貼近身體的方式被實踐。

活動將於11月29日的下午2點至5點，以線上會議方式進行，活動前發送會議連結，中、英、韓文同步口譯，採線上免費報名，台灣現職教師全程參加者，可申請研習時數3小時。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法