    首頁 > 生活

    配合苗縣府打造聯大大學城 苗市終止興辦殯儀館、禮儀廳

    2025/11/26 09:58 記者彭健禮／苗栗報導
    余文忠上任苗栗市長後，依鄉親對殯葬空間的需求，再次調整為1公頃的殯葬設施開發。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所規劃於苗栗市生命紀念館（納骨堂）增建殯儀館、禮儀廳，引發鄰近國立聯合大學及周邊居民反對，縣長鍾東錦也提出聯合大學大學城計畫。市長余文忠今（26）日宣布，配合縣府計畫，公所將停止開發，終止該興辦計畫，落實縣市合一理念、打造公私學三贏合作模式。

    市公所說明，此案源自邱鎮軍於市長期間，所推動之第三公墓生命紀念園區開發。第三公墓全區9公頃，生命紀念館約佔1公頃，其餘8公頃為傳統土葬區，並於2023年啟動8公頃開發並完成招標，與廠商簽訂包括公墓更新、興辦計畫、水保及環評等相關契約。

    余文忠上任後延續市政方向，依鄉親對殯葬空間的需求，再次調整為1公頃的殯葬設施開發。今年8月完成公開招標，9月依約執行。

    惟余文忠指出，每項政策都不應僵化，而應考量縣市共同發展與資源最適配置。日前苗栗縣長鍾東錦於縣務會議中宣布以促參方式推動平價青年住宅，打造聯合大學成為真正的大學城，讓年輕人能留在苗栗升學、就業與成家。因此，公所決定終止殯儀館、禮儀廳興辦計畫。

    對此，邱鎮軍指出，苗栗市腹地狹小，他於市長任內推動中長期發展計畫，第三公墓生命紀念園區開發為其中之一，除讓鄉親享有現代化緬懷先祖之設施，也藉墓地遷葬後，釋出更多土地空間加以活化，除了第三公墓，他當時也請顧問公司將大坪頂（第二）、西山（第四）公墓納入。其中大坪頂公墓遷葬後，可規劃為產業專區，最後才是第二納骨堂及殯儀館、禮儀廳的建置。

    邱鎮軍強調，當初所做是中長期規劃，仍得視公所財源、民意需求等條件才會陸續辦理。他也認為公所辦理增建殯儀館、禮儀廳，現階段不適合。

    此外，對於此案，國立聯合大學之前也持反對，表示地點緊鄰校區、住宅與學生活動範圍，這不僅可能嚴重影響學生的就學意願，也將衝擊校園氛圍與學校的永續經營，也對周邊國小與居民社區的整體居住環境、生活品質及心理健康造成負面影響，盼公所審慎評估，並尋求最合適的位置。

    邱鎮軍於苗栗市長期間，推動之第三公墓生命紀念園區開發，全區9公頃，生命紀念館約佔1公頃，其餘8公頃為傳統土葬區，並於2023年啟動8公頃開發並完成招標，與廠商簽訂包括公墓更新、興辦計畫、水保及環評等相關契約。（圖由苗栗市公所提供）

    苗栗市公所推動第三公墓更新及殯葬設施大事記。（圖由苗栗市公所提供）

