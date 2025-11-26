中央社宅釋出20％當婚育宅 高雄社宅研擬提高到35％至40％

左營崇實安居社宅釋出43戶婚育宅。（國家住都中心提供）

婚育宅政策上路，中央社宅將保留20％作為婚育家庭優先入住；高雄市長陳其邁今（26日）於議會答詢時允諾，高雄自建的社宅，將研擬提高婚育宅的比例到35%至40%。

「婚育宅」是中央推動的社會住宅專案，目的在協助新婚及育有6歲以下幼兒的家庭穩定居住，是從現有社宅中保留約20%的戶數，提供給符合資格的家庭優先入住，可享有最長12年的租期。

請繼續往下閱讀...

市議員劉德林今天於議會總質詢時說，高雄新生兒數量直直落，今年1至10月剩下10465人。他認為婚育宅可以提升青年婚後的生育意願，目前中央釋出20%作為婚育宅，相當搶手，例如左營崇實安居社宅釋出43戶婚育宅，申請案101件，中籤率不到50%，他呼籲高雄自建的3千多戶社宅，把婚育宅提高到50%。

對此，市長陳其邁表示，「讓年輕人敢生敢養，居住問題最重要。」他會責成副市長林欽榮與都發局，針對婚育宅研議比例提高到35%至40%。

陳其邁說，目前高雄市自建的社宅共有3110戶，像亞灣一二期、大寮社宅，因鄰近有工業區或新的產業聚落，會研議調高婚育宅比例。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法