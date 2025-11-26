追查問題化粧品！ 石崇良：蘇丹4號將納後市場檢驗項目

衛福部長石崇良說，未來一段時間會把蘇丹4號等列入檢驗項目中。（記者林志怡攝）

國內化粧品禁用色素「蘇丹4號」危機持續延燒，受影響商品已增加至20件。衛福部長石崇良說，這次食藥署對違法輸入業者「亦鴻企業公司」，將處500萬元的最重罰鍰，並將全案移送檢調偵辦，未來會將蘇丹4號納入化粧品後市場檢驗項目，衛福部食藥署已通知新加坡衛生主管機關，但尚未得到回應。

日前新加坡公司生產、由原料進口商「亦鴻企業公司」輸入的化粧品原料「紅色複方」中，遭檢出高濃度蘇丹4號，食藥署持續追查問題原料流向，計12家業者購買並使用問題原料，截至昨日已確認影響20項商品，食藥署採取第1級回收，已要求製造或輸入業者於14日內完成回收作業。

此外，食藥署指出，為查明是否還有其他業者自新加坡輸入問題原料，已向關務署調閱涉案新加坡公司相關輸入報關資料，以利進一步追查，並持續監控國際化粧品警訊、採取風險評估，發布消費警示。

石崇良說，這是國內第1次出現蘇丹4號使用問題，食藥署日前查覺國外警訊後，就啟動追溯與主動查驗措施，除對進口業者亦鴻企業公司處500萬元的最高罰鍰外，也將全案移送檢調，持續偵辦，若確認為惡意添加，將要求給予最重處分。

另石崇良提到，目前還要持續了解涉案新加坡業者所生產的原料，是否透過其他進口商進入國內，且除交由檢調了解該業者是蓄意添加或是意外混入禁用原料外，衛福部也已去函新加坡了解情況，但目前尚未得到對方回應。

對於未來如何把關化粧品原料，石崇良說，目前各國對於化粧品的管理原則相同，考量化粧品原料、相關化學品可能同時用於其他用途，主要還是針對誠品、製程進行管理，衛福部過去已公布禁用、可用規範，並輔導業者通過GMP（優良製造作業規範）認證。

石崇良說，衛福部也持續透過後市場查驗措施，確認市售商品安全性，歷年來已化驗數千件，檢驗項目包括重金屬、微生物、禁用化學品等，未來一段時間也會將蘇丹4號等列入檢驗項目中。

