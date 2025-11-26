酷澎配送竟放垃圾旁！長者誤丟包裹 網看傻

一名網友近日使用南韓電商酷澎（Coupang）採購生活用品，但卻遇上物流司機送達包裹時，在未通知情況下，直接將包裹放在門前垃圾旁。（圖擷取自「爆料公社」臉書粉專）

一名網友近日使用南韓電商酷澎（Coupang）採購生活用品，但卻遇上物流司機送達包裹時，在未通知情況下，直接將包裹放在門前垃圾旁，「老人家不知道，直接當垃圾丟掉了」，原PO感到無奈之下將此經驗分享至社群平台，貼文曝光引起許多網友討論與留言。

這名網友於「爆怨公社」臉書發文提及提到，原PO近日透過酷彭平台下訂商品，孰料「酷澎的物流司機竟將包裹放在住所門前的垃圾旁，由於家中長者不清楚，就直接當垃圾丟掉，原PO無奈地說，「家裡明明就有人，為什麼不叫人，不然也可以放摩托車上啊」。

許多網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「其實不應該放著就走，酷澎現在都這樣，已經不敢買了，要是被搬走就慘了」、「可能別人不知道那是你家垃圾吧」、「有一說一，雖然酷澎物流常被噴，但這次我覺得是你家問題」、「下次還是寄送超商，就不會有這問題，不能怪老人家，他們看不懂英文，自己訂購就要自己注意」。

