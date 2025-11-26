為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北新莊、中和、鶯歌、汐止增設智慧停車場 12/1啟用

    2025/11/26 09:22 記者黃子暘／新北報導
    市府在新莊（圖）、中和、鶯歌、汐止區各設一處全智慧平面停車場，將於12月1日啟用。（新北市交通局提供）

    市府在新莊（圖）、中和、鶯歌、汐止區各設一處全智慧平面停車場，將於12月1日啟用。（新北市交通局提供）

    新北市都會區停車位一位難求，交通局停車管理科長吳清哲指出，市府在新莊、中和、鶯歌、汐止區各設一處全智慧平面停車場，將於12月1日啟用，總計提供156格小型車格、502格機車格，並導入智慧化停車管理設備，採用車牌辨識系統與悠遊卡感應進出，歡迎有停車需求的民眾多加利用。

    吳清哲指出，新莊區新增領航路停車場，鄰近輔大醫院急診室及輔仁大學，停車需求龐大，市府活化醫療服務用地暫時規劃為平面停車場，可提供130格汽車格、222格機車格；另外，交通局與國有財產署合作，在中和與鶯歌區各增設一處機車停車場，分別是中和區連和機車停車場及鶯歌區鳳鳴車站機車停車場，總計提供280格機車格。

    吳清哲表示，汐止區湖前街2巷1號旁新增汐止區福德段停車場，此案與養護工程處合作，透過辦理康寧街道路改善工程同步打造停車空間，鄰近湖光市民活動中心，共提供26格小型車格。

    市府在新莊、中和、鶯歌（圖）、汐止區各設一處全智慧平面停車場，將於12月1日啟用。（新北市交通局提供）

    市府在新莊、中和、鶯歌（圖）、汐止區各設一處全智慧平面停車場，將於12月1日啟用。（新北市交通局提供）

