    首頁 > 生活

    台鐵基隆站平交道事故班次延誤 國道客運緊急派車疏運通勤族

    2025/11/26 09:21 記者盧賢秀／基隆報導
    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

    台鐵基隆站今天凌晨發生男子拒檢駕車輛在平交道爆胎卡在鐵路事故，台鐵目前已恢復單線通車，但早上尖峰時段車輛大誤點，目前延誤20分鐘以上，上班族湧入城際轉運站擠滿人，國光等往台北的國道客運加強調派車，連休息的司機也被叫來加班，疏運通勤族。

    據指出，台鐵基隆站凌晨2點多，警方查緝毒癮者，男子駕車闖入平交道，發生爆胎事故車輛卡在平交道，部分設施損壞，台鐵緊急修復中，目前恢復單向通車。

    基隆七堵間，上、下行列車均有延誤，至少20分鐘以上，有學生高中段考學生遲到，上班族也表示，上班會遲到，十分緊張，許多通勤族湧入基隆城際轉運站，擠滿了人。

    國光客運等往台北的國道客運都盡力在調車，國光表示，從大武崙調派3輛車應急，並請8點多回站休息的司機加班，疏運通勤族。

    通勤族表示，到了台鐵基隆站才知道火車延誤，上班肯定遲到，跑著到城際轉運站轉乘客運，一臉無奈，但也是沒辦法的事。

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站，改乘國道客運。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站，改乘國道客運。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

    台鐵平交通發生故事班車延誤，通勤族湧入城際客運輸運站。（記者盧賢秀攝）

