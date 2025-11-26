北市環局攜手電商淨毒五郎 鼓勵民眾網購使用環保循環箱

台北市環保局攜手淨毒五郎電商平台推出「循環配送・綠色獎勵」活動。（台北市環保局提供）

為推動綠色消費與資源循環利用，台北市環保局攜手淨毒五郎電商平台推出「循環配送・綠色獎勵」活動，自12月1日至12月31日止，民眾只要成為淨毒五郎會員，並於訂單結帳時選擇使用「環保循環箱（袋）出貨／取貨」，即可隨箱獲得統一超商商品卡50元1張，每個會員編號限領1次，透過實際行動支持綠色生活。

環保局表示，隨著網路購物日益普及，一次性紙箱與包材使用量顯著增加，不僅造成資源浪費，也增加了碳排放量。為落實環境部「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，環保局透過與淨毒五郎電商平台合作推廣民眾網購時，可以選擇使用循環包材配送，落實源頭減量與資源循環利用。

請繼續往下閱讀...

環保局表示，活動透過「循環配送・綠色獎勵」的方式，鼓勵民眾在網路購物時主動選擇循環包裝配送，不僅提升循環箱使用率，也培養永續消費習慣，讓環保成為生活的一部分。環保局呼籲，民眾在享受網路購物便利的同時，也應重視包裝減量，透過小小行動減少資源浪費，一起守護生活環境，打造全民參與的永續消費文化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法