    首頁 > 生活

    在河邊散步手機沒電怎麼辦？ 二仁溪畔涼亭首度增設太陽能充電座

    2025/11/26 09:04 記者吳俊鋒／台南報導
    二仁溪中洲段的雲朵涼亭內，設有太陽能充電座。（記者吳俊鋒攝）

    二仁溪中洲段的雲朵涼亭內，設有太陽能充電座。（記者吳俊鋒攝）

    水利署第六河川分署在二仁溪推動綠色堤防計畫，最後一哩路的台南中洲段已經完工，沿途景致宜人，也被列入觀光亮點的雲朵涼亭，不僅造型有創意，更運用太陽能板，建置了手機充電插座，提供散步、休憩的鄉親們隨時使用，該便民設計是整個流域首見，巧思深受矚目。

    其實在溪畔涼亭內設置充電插座，也是該分署轄管台南、高雄的4大河川中首例，等於有示範、推廣作用，另外，所貯存的太陽能，還供應了故事牆的夜間無線照明、動物棲架的全天候監測攝影，以及欄杆上的投射燈等，絲毫都不浪費。

    副分署長吳宗寶提到，太陽能充電座就建置椅子下方，一旁有文字指引貼紙，標示明顯，每組都是2個插孔，分別對應一般USB，以及Type-C等不同規格的接頭，正面增設透明保護蓋，掀開即可使用，相當方便。

    吳宗寶指出，目前已全面開放，若是反應不錯，未來將再新增無線充電設施，提供更多民眾同步使用，讓南台灣的豔陽，發揮最大效益，響應節能減碳的國家政策，為環保工作盡份心力。

    二仁溪中洲段雲朵涼亭內的太陽能充電座，有2種不同規格的插孔。（記者吳俊鋒攝）

    二仁溪中洲段雲朵涼亭內的太陽能充電座，有2種不同規格的插孔。（記者吳俊鋒攝）

    二仁溪中洲段的雲朵涼亭，造型搶眼。（記者吳俊鋒攝）

    二仁溪中洲段的雲朵涼亭，造型搶眼。（記者吳俊鋒攝）

    熱門推播