季風天氣持續至週五 氣象粉專：週末陽光露臉、適合出遊

中央氣象署表示，今天（26日）僅迎風面地區有零星雨勢，不過晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣。天氣粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，天琴颱風形成，但對台灣無影響；東北季風天氣將持續至週五（28日），週末兩天除迎風面雲量較多，其他地方都是多雲到晴天氣。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中稱，今年第27號颱風天琴昨天（25日）生成，預估未來沒有接近或威脅台灣的機會。今天台灣各地預報普遍沒有明顯的降雨機會，明天（27日）則僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。

吳聖宇說，今天白天新竹以北到宜蘭、花蓮一帶高溫仍只有20至22度，苗栗以南地區以及台東一帶高溫則是有24至27度，今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區仍可能降到15度上下，南部及花東都市地區低溫19至21度，空曠地區可能降到18度上下。

吳聖宇表示，明天白天苗栗以北到宜蘭高溫只有19至21度，中南部及花東地區高溫也只有22至24度之間，明顯較偏涼，明晚到週五清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區可能再降到12至14度之間，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到15至17度之間。

吳聖宇指出，週五白天雲量逐漸減少，陽光逐漸露臉，各地高溫略回升但幅度有限，北部、東北部高溫20至22度，中南部及花東地區高溫則是在23至26度左右，夜晚到週六（29日）清晨要注意局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14至16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區可能降到17度上下。

吳聖宇說，週末期間迎風面雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫24至26度，中部及花東26至28度，南部高溫可能到29至30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯。

吳聖宇稱，展望下週，目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此北台灣的溫度起伏變化較明顯，其他地區則是日夜溫差變化較大。

