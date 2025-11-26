為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖婆限量年月曆 義工網站11/30免費結緣發送

    2025/11/26 09:09 記者蔡政珉／苗栗報導
    超搶手白沙屯媽祖婆限量年月曆，義工網站30日舉辦免費結緣發送會。（圖由駱調彬提供）

    自發性組織白沙屯媽祖婆網站製作推廣的白沙屯媽祖單幅掛軸式年曆及典藏版12幅月曆向來受到民眾喜愛，開放各索取點供民眾索取後常常瞬間索取一空。白沙屯媽祖婆網站創辦人駱調彬統計，全台289個免費索取地點11月上旬剛公布目前過半數已經被索取完畢，人氣超旺。為與信眾結緣，白沙屯媽祖婆網站將於30日上午9點在白沙屯媽祖婆網站站本部前面舉辦免費結緣發送會。

    駱調彬說，活動從2008年到現在今年將邁入第19年、本次活動預計準備年曆10000支月曆4000本，免費結緣發送會預計於30日上午9點至下午4點截止發送完畢就提前結束活動，由於往年有信徒在3天前前往排隊，今年取消前30名發放神秘大禮包的項目，將改由抽彩球方式進行，抽中好運彩球就可以獲得大禮包。

    另外，駱調彬強調，信眾切勿提前幾天排隊、避免造成居民與店家不便，有意索取的信徒於當天前往排隊即可。

    超搶手白沙屯媽祖婆限量年月曆，義工網站30日舉辦免費結緣發送會。（圖由駱調彬提供）

