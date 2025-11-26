屏東肉圓文化節 11/29千禧公園見

屏東肉圓文化節29日舉行。（記者葉永騫攝）

屏東市文化產業促進會為推廣屏東傳統小吃「蒸肉圓」，11月29日在屏東市千禧公園舉辦「2025屏東肉圓文化節」，現場捐發票給創世基金會，捐2張發票就能免費兌換2顆肉圓，還有民眾DIY手作肉圓體驗等活動，讓美食和公益相結合，歡迎民眾一起來感受屏東在地飲食的文化魅力。

今年活動現場邀請了新創意料理金帽獎師傅林政穎與國際美饌十大名廚的林維綪老師，親自帶領民眾學習手作肉圓，並安排拍照打卡送贈品、小丑魔術氣球秀、美食市集等多項活動，大力推展「屏東肉圓」成為南台灣美食的新標竿。

請繼續往下閱讀...

屏東市文化產業促進會的理事長謝秀芝表示，屏東縣為全台養豬量第2大縣市，推廣「肉圓」產業，不僅能提升在地豬農收益、帶動地方經濟循環，更是非洲豬瘟疫情後振興產業的重要契機，感謝立委莊瑞雄協助，透過結合國產豬肉宣導與美食文化行銷，以創新手法推升「屏東肉圓」在全國能見度，讓更多人看見屏東豐厚的飲食文化底蘊與地方故事。

謝秀芝指出，「屏東肉圓」為全台最早採用蒸製工法的肉圓，內餡以新鮮生豬肉拌以調味料，外皮以在來米漿與地瓜粉揉製成圓，蒸熟後淋上特製醬汁、豬油、蒜泥與芫荽，最後再佐以清湯收尾，吃來香氣四溢、口感滑潤，展現傳統工藝的細膩與純粹，是屏東是名副其實「肉圓的故鄉」。

屏東肉圓文化節舉辦時吸引了滿滿的人潮。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法