台南全美戲院炸裂11月 金馬強片《大濛》+《河鰻》一夜限定復活祭

台南全美戲院11月迎來影迷矚目的文化時刻，兩部在國際與金馬均有亮眼表現的台灣電影接力上映。金馬4項大獎作品《大濛》將於11月27日全台同步登場；藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復活祭」特別放映，搭配顏振發全新手繪海報與電影場景再現。兩部風格迥異的作品，在擁有70多年歷史的全美戲院交會，讓老戲院再度被看見，成為影迷與城市文化的交流聚點。

全美戲院臉書釋出最新宣傳，引起影迷熱議。貼文以「四格漫畫+限量《垃圾餐盒》」搶先上菜，宛如從手繪海報世界游出的跨界呈現，限定《垃圾餐盒》更成話題，被形容是獻給在混亂裡仍努力生活的人。

《河鰻》曾入選第75屆柏林影展「視角」新導演競賽單元，並獲多項國際影展肯定。此次全美戲院與導演朱駿騰攜手推出「一夜限定復活祭」，多項跨域創作同步亮相，包括台灣手繪電影海報傳奇顏振發特別繪製的全新80號手繪海報，首次正式曝光。

此外，全美戲院對面停車場也將化身成「垃圾山意象裝置」。由台南應用科技大學青年團隊以廢棄冷卻塔、破衣櫥、寶特瓶與回收物搭配LED光影打造，重現電影中角色在垃圾山尋找出口的生命姿態，讓觀眾走入電影與現實交錯的場景。

老戲院如何成為電影、城市與人的再生場域？《大濛》引領更多人走進戲院，《河鰻》則讓觀眾重新思考老戲院存在的理由。全美戲院不只放映電影，更以文化事件的形式，重新連結城市感知與影迷記憶。

《河鰻》由視覺藝術家朱駿騰跨界執導，由潘綱大與歌手柯泯薰主演，背景設定於台北社子島兩河交會處，以靈動攝影與獨特影音風格構築奇幻又具台灣鄉野靈氣的世界，呈現人們在不確定人生中對渴望與歸屬的追尋。

