為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巨大藺草帽現身！稻田彩繪結合地景藝術 週末苗栗苑裡辦市集

    2025/11/26 08:40 記者蔡政珉／苗栗報導
    巨大藺草帽現身，稻田彩繪結合地景藝術29、30日苗栗苑裡辦市集。（苑裡鎮農會提供）

    巨大藺草帽現身，稻田彩繪結合地景藝術29、30日苗栗苑裡辦市集。（苑裡鎮農會提供）

    苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，農業部農村發展及水土保持署臺中分署攜手苗栗縣政府，將於29、30日於苑裡稻田彩繪旁的愛情果園舉辦市集，更有竹編而成的巨大藺草帽等地景藝術。

    苑裡鎮農會之前因應農村水保署台中分署為中台灣打造的農遊品牌進行稻田彩繪，其中，苑裡鎮擁有深厚媽祖信仰、精湛藺草編織技藝屬於「海遍寺」主題，今年二期稻稻田彩繪以「天茶地酒、山盟海寺」呈現。

    農村水保署台中分署、苗栗縣政府「以旅程致敬信仰」的理念，推出「天后遍路一日騎旅」啟程儀式，邀請車友自愛情果園出發，沿著海線單車漫騎、拜訪信仰據點。

    為期2天的活動除市集，還有手作體驗、舞台音樂展演、打卡亮點、限時禮物大放送等，由藝術家張樸勻以苑裡農村為靈感創作的《編織庇蔭》、《守護》、《蜻定稻香》三件作品更現身愛情果園周邊，歡迎遊客。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播