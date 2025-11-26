到底能不能遛狗？彰市陽明公園2告示牌不同調民眾霧煞煞

彰化市陽明公園告示牌「遛狗不留便」。（圖由市公所提供）

滿臉黑人問號！最近有民眾在彰化市陽明公園發現兩塊告示牌，一塊寫著「禁止遛狗及機車、自行車進入」，另一塊牌子卻寫著「遛狗繫狗鍊、隨手清大便」，納悶說兩塊牌子明顯不同調，這樣到底是可以遛狗，還是禁止遛狗？市公所公用事業課長陳進泓表示，禁止遛狗是舊的牌子將盡快拆除，為避免再有「漏網之魚」，將展開全面清查。

民眾指出，日前他在陽明公園散步時，發現有許多人在遛狗，草坪上卻有許多狗大便，帶狗來公園遛狗的飼主實在很沒公德心；不過真正讓他傻眼的是，公園內竟然有兩塊標示相牴觸的告示牌，其中一塊是准予遛狗，但呼籲民眾不要「留便」，寵物隨處便溺將依廢棄物清理法開罰1200至6000元罰鍰，另一塊卻明載禁止遛狗及機車與自行車進入，讓他看了滿臉「黑人問號」，這樣到底是禁止還是不禁止？不只一堆人在遛狗，還有人在公園內騎機車遛狗閒逛。

請繼續往下閱讀...

市公所公用事業課長陳進泓表示，彰化市目前有23座公園，都開放民眾在公園遛狗，但禁止騎乘機車與自行車；陽明公園這兩塊牌子有新、舊之分，他們將盡快把「禁止遛狗」的舊牌子拆除，並清查其他公園是否有相同問題。

彰化市陽明公園「禁止遛狗」告示牌將拆除。（圖由市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法