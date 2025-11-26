為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義家職選手勤奮不懈 奪9金手獎締造校史新紀錄

    2025/11/26 08:16 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義家職在全國學生技藝競賽表現突出，奪得9座金手獎與3項優勝。（嘉義家職提供）

    嘉義家職在全國學生技藝競賽表現突出，奪得9座金手獎與3項優勝。（嘉義家職提供）

    全國高級中等學校學生技藝競賽結果日前出爐，國立嘉義家職選手勤奮不懈，歷經艱辛的訓練，一舉拿下9座金手獎及3項優勝，囊括美顏、美髮、食品加工3項職種第一名，締造校史新紀錄。

    獲金手獎選手包括食品加工職種選手吳翊斳、王莉雅分獲第1名及第2名金手獎；美顏職種林芸榛及李雅萍，分獲第1名、第5名金手獎；美髮職種沈梓晴、王惠青分獲第1名及第8名金手獎；服裝設計職種顏以嘉獲第4名金手獎；中餐烹飪職種蔡祐誠獲第5名金手獎；餐飲服務職種何芝云獲第7名金手獎，共奪9座金手獎。

    獲美髮職種金手獎的沈梓晴，原本能考進嘉義女中，因對時尚造型科感興趣，獲得家人支持、選擇就讀嘉義家職；她自暑假獲選選手後，每天風雨無阻從雲林往返嘉義集訓，還一度想放棄，在指導老師鼓勵下，將艱辛訓練的疲憊化為堅持動力，參賽終獲甜美果實。

    獲食品加工職種金手獎的吳翊斳，就讀嘉義市民生國中時加入籃球隊，把球員堅韌的信念與勤奮的態度帶入技藝訓練，將高壓訓練視為對自我的磨練，秉持「把吃苦當成吃補」信念與勤奮態度，不斷反覆練習，精進技術精準度與熟練度，比賽中穩定發揮，與王莉雅一同拿下食品加工職種個人第1、2名及團體第1名雙重榮耀。

    獲前3名選手都具保送大學資格，並獲教育部補助「海外專業研習12天」，獲食品加工職種金手獎王莉雅同時獲教育部青年發展署青年百億海外圓夢基金計畫，將於11月底前往日本參加烘焙的專業職能培訓。

    嘉義家職選手吳翊斳與王莉雅，拿下食品加工職類第1、2名。（嘉義家職提供）

    嘉義家職選手吳翊斳與王莉雅，拿下食品加工職類第1、2名。（嘉義家職提供）

