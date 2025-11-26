為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    時代的眼淚！高雄老字號高職拆除 夷為平地

    2025/11/26 08:02 記者葛祐豪／高雄報導
    國際商工拆除工程完工，夷為平地。（圖擷自臉書高雄好過日）

    國際商工拆除工程完工，夷為平地。（圖擷自臉書高雄好過日）

    時代的眼淚！今年4月底開始拆除的高雄老字號國際商工，拆除工程已經完工，目前已夷為平地，未來將作為中山大學新設的醫學院籌設使用。

    國際商工是高雄老牌私校，創立於1948年，原址位於台南市，1956年搬到高雄三多路現址。受少子化衝擊，2022年8月退場停招，校址閒置1年多後，市府宣布國際商工舊址，將作為中山大學新設的醫學院籌設使用，培育南方醫療人才，這也是大高雄第一所國立醫學院。

    國際商工拆除的消息一出，不少校友感嘆「以前讀書的時候，印象中的國際公、三信婆已成回憶了」、「想到就懷念，以前機車交友多在國際門口等抽鑰匙」、「高雄三國志要走入歷史了？」，高雄四大高職包括三信、國際、立志及樹德，當初被合稱為「三國志樹」，充滿著在地高雄人的年少輕狂。

    國際商工拆除工程從今年4月底展開，預計要拆除的校舍共6棟，樓高分別是5至6層，期間一度因承包廠商的拆除工法與原核准施工計畫書不符，恐致「建物軟腳崩塌」，遭市府勒令停工。如今工程總算順利完工，原來的校舍望去是一片平地。

    高市府表示，國際商工占地約2.96公頃的校地， 市府推動大眾運輸導向型發展（TOD），計劃將南側校地約1.49公頃土地，變更為捷運開發區，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力。

    至於北側約1.47公頃，作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區。

    高雄老字號的國際商工（中）已走入歷史。（市府提供）

    高雄老字號的國際商工（中）已走入歷史。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播