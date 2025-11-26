為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    一起點亮台中 12月起市府開放申請免費行道樹懸掛節慶燈飾

    2025/11/26 07:31 記者蘇金鳳／台中報導
    中市行道樹12月1日起免費懸掛燈飾。（市府提供）

    再過一週就是耶誕節了，台中市百貨商圈紛紛亮起耶誕燈飾，節慶味逐步浮現，台中市政府宣布，自今年12月1日起至明年3月15日止，將開放市區行道樹供市民與商家「免費懸掛節慶燈飾」，鼓勵民眾共同布置城市、營造溫馨亮麗的年節氛圍。

    建設局長陳大田表示，台中是一座充滿創意與活力的城市，非常歡迎民眾發揮巧思於行道樹上布置燈飾，一起點亮台中，讓街道更具溫度。

    建設局表示，依「台中市公園及行道樹管理自治條例」第21、22條規定，申請行道樹懸掛燈飾須繳納每株5000元保證金及2000元使用規費，但為營造台中夜間景觀意象與節慶氛圍，自今年12月1日起至明年3月15日止，經審核通過者將免收使用規費，但仍需繳納每株5000元保證金；懸掛期最長1個月，期滿後可重新申請。

    建設局提醒，懸掛燈飾需使用低耗能且具安全認證之產品，並確保不損害樹木、不影響車流視線，不得使用明火或高熱設備，以確保安全無虞。

    為協助民眾安心參與，建設局也公布燈飾懸掛指引，包括固定方式、用電規範及不得妨礙行車與行人視線等注意事項，市府並將派員巡查，共同維護公共安全。

    中市行道樹12月1日起開放申請免費懸掛燈飾。（市府提供）

