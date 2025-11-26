台中好戲連台 阮劇團週六圓滿戶外劇場演出「仙人跳聚樂部」

明華園日字團在瑞和宮廟埕演出「青陽大大爺」 。（台中市政府提供）

台中市文化局舉辦傳統藝術巡演，邀「明華園日字戲劇團」到大里瑞和宮廟埕演出「青陽大大爺」，社區民眾吃完晚餐，扶老攜幼看野台戲，重回數十年前歌仔戲台盛景。文化局長陳佳君說，11月29日週六下午邀請阮劇團演出「仙人跳聚樂部」，後續還有薪傳歌仔戲劇團表演「黑姑娘」，市民、愛看戲的朋友不要錯過一波波經典好戲。

民政局吳世瑋說，大里瑞和宮主祀天上聖母，1989年11月入火安座後，一直是大里地區重要信仰中心，市長盧秀燕曾致贈「慈光普照」匾額，感謝媽祖靈驗扶持地方，而主委呂萬選長期支持地方文化發展，邀請全球中華文化藝術薪傳獎得主陳勝在，23日協同明華園日字團當家小旦鄭雅升，演出「青陽大大爺、路遙知馬力」經典劇碼，讓大小朋友看到全場笑不停。

請繼續往下閱讀...

「青陽大大爺」劇情描述古代杭州富商金財旺，一家遇險，落魄書生馬力相救卻遭翻臉不認人，之後在善心人士青陽大大爺幫助下重獲希望，劇中，陳勝在以精湛的節奏掌握與臨場反應帶動全場氣氛，展現十足魅力，讓丑角成為全戲靈魂，也突顯歌仔戲逗趣新風貌。

陳佳君說，2025台中市傳統藝術巡演廣受好評，11月29日週六下午3點邀請阮劇團在台中圓滿戶外劇場，演出全新跨界企劃「仙人跳聚樂部」；12月5日週五晚間7點，在豐樂雕塑公園舉辦兒童歌仔戲推廣藝術卡車鄉村巡演，由薪傳歌仔戲劇團「黑姑娘」擔綱演出，讓民眾在歡笑聲中親近傳統藝術。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法