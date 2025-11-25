為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「同星協力轉動愛」環島活動 星星兒單車隊現身台南

    2025/11/25 23:13 記者洪瑞琴／台南報導
    中華民國自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島活動，今日到南市永福國小受到熱烈歡迎。（南市永福國小提供）

    中華民國自閉症總會「同星協力轉動愛」單車環島活動，今日到南市永福國小受到熱烈歡迎。（南市永福國小提供）

    每年12月3日是「國際身心障礙者日」，中華民國自閉症總會連續8年舉辦「同星協力轉動愛」單車環島活動，讓星星兒在變化多端的旅途中學習面對挑戰，不只考驗體能，也培養耐心、信心與問題解決能力。今年的單車隊於22日自台北出發，今（25）日騎進南市永福國小受到熱烈歡迎。

    南市永福國小多年來都是車隊的堅強後盾，今年再次號召喜愛單車的朋友與星兒同行，一起為台灣「轉動」愛與希望。特別的是，今年社福捐助因多起天災受到擠壓，永福國小教師會因此發起「1日零錢捐」，並聯手台南單車扶輪社與蘭心扶輪社募集環島物資及贊助。

    永福也在課程中宣導自閉症總會電子發票愛心碼「1577」，並在110週年校慶中協助「星兒工坊」義賣。自閉症總會理事長陳惠玲感謝表示，永福國小是全台唯一連續8屆陪伴車隊的小學，可說是星星兒們最可靠的好朋友。

    來自台南的「小文」多年來都參加環島隊，他在國小時受永福國小巡迴班與資源班協助，如今已成長為「肯納青年」。今年，小文爸爸更升格擔任車隊教練，他笑說，當年在資源班參與的「帥哥養成計畫」給他很多勇氣，如今看著孩子一路騎車，更能體會那段學習的珍貴。

    小文爸爸分享，環島途中常遇到體力不足、受傷，或星兒因理解有限而無法即時跟上指令等狀況，但只要有夥伴與民眾的加油，孩子們總能再度跟上隊伍，展現驚人的韌性。

    此次星星兒騎士隊成員來自台北、新北、宜蘭、桃園等地，連同隨行人員近20人，預計12月2日返回台北，完成為期11天的單車環島壯舉，用雙腳寫下最勇敢、最溫暖的旅程。

