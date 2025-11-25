為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷藍線明年預算一口氣編逾174億 高架段工程最新期程曝光

    2025/11/25 22:52 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷藍線高架段土建工程預計明年發包開工。（圖：市府提供）

    台中捷運藍線機電統包工程今年6月26日開工，外界關切藍線包括高架段等土建工程何時開工，台中市府今曝光藍線明年預算，編列包括107億4千餘萬的建設經費，另編66億6千餘萬藍線用地取得費用，明年藍線預算一口氣編逾174億引關注，捷工局長蘇瑞文指出，捷運藍線在台中海線地區的高架段已進入設計報告審查階段，預計明年初就可針對土建工程發包，宣告邁入施工階段。

    台中捷運藍線今年雖已啟動機電工程開工，但實質土建工程何時發包引關切，市府今曝光明年度總預算，其中捷運藍線建設計畫編列107億4276萬，另編藍線用地取得費用66億6703萬，明年藍線預算高達174億元，使得明年台中市經濟發展支出超過社會福利支出，排市府支出第二多，僅次於教科文支出。

    藍線明年經費一口氣編逾174億，相關進度也曝光，蘇瑞文指出，藍線高架段（B1-B8）目前正辦理細部設計，已於今年5月9日決標，依契約期程辦理各項設計及計畫書圖、報告書等送審事宜，並於8月19日辦理期中報告審查會議，10月23日辦理廠商說明會，目前已進入細部設計期末報告審查階段，預計年底就可完成，明年初就可陸續進行土建工程發包作業，穩定朝施工目標邁進。

    捷工局說明，中捷藍線全長24.78公里，包含8個高架車站與12個地下車站，將與中捷綠線成十字軸，捷工局積極推動各土建工程路段標於明年依序動工，打造更高效、便捷、安全的捷運服務。

