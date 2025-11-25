把對母親的愛化成力量 「吾私號」陪憨兒走更寬廣安全的路

獅友捐贈「憨夢超人專車」，將陪伴的憨兒們的日常。（南市樂憨之家提供）

為了讓身心障礙者出行更安全、生活更自主，國際獅子會300-E1區今（25）日捐贈1輛「憨夢超人專車」給台南市樂憨之家，並在院內舉行溫馨的贈車儀式。這份實實在在的支持，將成為樂憨之家每天服務的重要力量，讓院內 60位心智障礙者未來能以更安全、舒適的方式外出就醫、上課與參與社區活動。

樂憨之家執行長徐培凱感謝說，院內許多服務對象行動不便，需要工作人員陪同出門。過去因車輛有限，常常得分批接送，就醫或上課都得費時調度。有了這輛專車，外出流程更順、服務更貼近每位憨兒。這不只是交通工具，更是讓憨兒能安心走出院區、踏入社區的象徵，「對他們來說，安全抵達目的地，就是生活多一份自由。」

贈車典禮由樂憨之家打擊樂團揭開序幕，鼓聲在院區內迴盪，展現憨兒們的自信與喜悅。此次捐贈的「憨夢超人專車」另有一個溫暖的名字「吾私號」。名稱來自第17分區主席王程信對母親的思念與感謝。王程信的母親姓張、名「私」，今年85歲，身體硬朗，長居台南安定。「吾私」代表「我的媽媽」，更象徵他把對母親的愛，化成回饋社會的力量。

王程信分享，許多人都是在父母離世後才想著感謝，但他希望趁母親仍健在時，把這份愛說出口、做出來，讓母親親眼看見他投身公益、服務社會。希望把家庭的愛，延續成對社會的愛。

樂憨之家表示，這輛「憨夢超人專車」的啟用，不只是提升交通便利，更象徵一段新的旅程即將展開。未來，它將陪伴憨兒們生活的日常，就醫、學習、逛市場、參加節慶活動，讓他們能更自在地走入社區、被看見、被理解。

第17分區主席王程信（右）捐贈「吾私號」象徵母愛的延續。（南市樂憨之家提供）

