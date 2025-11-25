小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館「迷你蹦！Mini Boom !」邀你玩轉尺度

桃園市兒童美術館推出年度主題展覽「迷你蹦！Mini Boom ！」開展了。（記者李容萍攝）

桃園市兒童美術館今（25）日舉行年度主題展覽「迷你蹦！Mini Boom！」開幕，即日起至明年3月2日止，以「袖珍」為題，從縮小的世界出發，探索觀看、創造與想像的關係，邀請觀眾重新思考生活中的尺度與可能。

文化局長邱正生表示，「迷你蹦！Mini Boom ！」從經典娃娃屋回顧袖珍文化的發展，延伸至大型裝置與互動作品，與孩子一同探討縮小世界所蘊含的觀看方式與想像力，在「縮小」與「放大」之間體驗觀看的轉換與想像的延伸。「袖珍」不意味「小」與「限制」，而是在尺度轉換之中，開啟觀看與感知的新維度，從微小之處蹦出無限的創造力與驚喜。

桃園市立美術館長林詠能說，展覽由「家」出發，以「湧湧的玩具屋」作為開場，從玩具這個與孩子親近的事物，展開「家」與「收藏」的思考；同場展出19世紀經典德國娃娃屋「1800年的廚房」，帶領觀眾穿梭回200年前的社會，作品不只是玩具，也曾是母親教導女兒家務的教具，展場中呈現多樣的「家」，從貴族沙龍、玩具屋到奇幻家園，展現家屋與社會的流變。

展覽也以「商店與世界」為主題，從家屋走向街廓，呈現袖珍博物館的商店系列藏品，帶領觀眾窺見過往街景中的生活風貌；兒美館典藏藝術家鈴木貴彥的「全球商店計畫」，關注全球化浪潮下逐漸消逝的小型商店，透過田野攝影與模型製作重現街角風景。

藝術家唐唐發以「市集」為靈感創作「藝術擺攤」，將台灣常民生活的色彩搬進美術館，深入描繪各式物產的細微之處，打造繽紛趣味的市場世界，邀請孩子近距離觀察體驗，在遊戲中重新思考藝術與日常的關係。

藝術家謝佳瑜的「夢幻藝品屋」以「配件」為靈感，轉化台式藝品美學，以巨大化裝置邀請觀眾進入尺度翻轉的沉浸體驗；阿部乳坊以「身體的尺度」為題，結合擴增實境與即時影像，創作互動裝置，邀請觀眾透過身體感官翻轉視角，在虛擬與現實之間穿梭，展開一場跨越真實與想像的旅程；陳妍伶的「我想說故事給你聽：7個微小世界的生活故事」展出7件微型雕塑與動力裝置，探索物件與生活經驗的連結，讓觀眾從不同尺度觀看微小世界的生命故事。

桃園市兒童美術館推出年度主題展覽「迷你蹦！Mini Boom ！」開展了，文化局長邱正生（中）等人出席開幕式。（記者李容萍攝）

