衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》第三部曲12/19~21登場 聖誕樹浪漫下雪

音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩。（衛武營提供）

衛武營國家藝術文化歲末鉅獻《音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩三部曲》，以「看見最好的自己」為主題，12月19到21日登場，同步推出「編織成長的風景」特展今天率先開幕，完整呈現3年創作軌跡，民眾欣賞演出也能走進展場，見證冒險、勇氣與成長。

藝術總監簡文彬說，聖誕節是分享溫暖與共聚時刻，前年啟動《遇見胡桃鉗的女孩》3年計畫，今年迎來第三部曲，不僅是聖誕節慶節目，更是集結台灣創作人才花3年共同灌溉芭蕾產業旅程，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與台灣孩子成長經歷融合，並推出「編織成長的風景」特展，首度完整呈現編舞家、舞者與服裝設計團隊共創歷程，透過演出與展覽，讓藝術走入生活，感受屬於台灣充滿冒險、勇氣與成長的感動。

《遇見胡桃鉗的女孩》系列由高雄出身舞蹈家葉名樺擔任編舞與編劇，從首部曲摸索、二部曲周遊列國，到三部曲以「看見最好的自己」為題，故事中女孩長成初入社會少女，深刻探討如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出台灣當代成年舞者共有掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。

衛武營也推動「劇場藝術體驗教育計畫」，鳳山區鳳西國小與大寮區永芳國小48名學童將登台合唱「雪花」，以純真歌聲見證藝術感動；指揮家張尹芳帶領台灣獨立音樂家呈獻柴可夫斯基經典樂章，集結多位經公開甄選的優秀舞者擔綱演出，共同打造視覺與聽覺饗宴。

「編織成長的風景」特展規劃〈冒險工坊〉還原舞衣工作室製作場景、〈勇氣舞台〉精選舞衣模型搭配設計師與舞者訪談、〈成長之樹〉集結創作手稿與幕後花絮三大展區，將可近距離欣賞全手工製作繁複細節，親身見證編舞家、舞者與服裝設計團隊如何開啟奇幻交織，一直展出到明年1月11日，現場設有互動裝置，民眾可體驗換上芭雷舞裝樂趣。

簡文彬更搶先預告一份冬日驚喜，12月北廣場聖誕樹將降下南部難得一見的皚皚白雪，邀請民眾在雪花紛飛的浪漫時刻，與衛武營共度最夢幻的聖誕佳節。

音樂芭蕾劇場：遇見胡桃鉗的女孩。（衛武營提供）

衛武營3樓樹冠大廳西側露台設有互動裝置，歡迎民眾體驗換上芭雷舞裝的樂趣。（衛武營提供）

衛武營《遇見胡桃鉗的女孩》第三部曲12月19至21日登場 。（衛武營提供）

