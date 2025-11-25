為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    板橋四川路、高爾富路口水管遭挖斷 板橋、土城減壓供水到明晨05:30

    2025/11/25 22:32 記者黃子暘／新北報導
    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中，市議員黃淑君提醒明早用路人留意施工路段。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中，市議員黃淑君提醒明早用路人留意施工路段。（黃淑君提供）

    台灣自來水公司今（25）日公告，板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，緊急停水搶修中，板橋區、土城區部分區域暫時性停水，預計停水到明（26）日清晨5點半。市議員黃淑君指出，經了解，案發為周邊一處新建案，拉電路時不慎挖損，實際仍有供水，但現為降壓供水，高樓層、無水塔的民眾可能會感受到水變很小。

    黃淑君說，施工團隊現正搶修中，施工位置在四川路二段及高爾富路口，大部分施工面積在四川路上，平日車流量大，提醒早出用路人路過時留意，或提早改道。

    台水公告停水範圍為土城區中央路一段、四川路、四川路二段、廣明街、廣福街、廣興街、德興街、青雲路；板橋區中央路一段、中正路、中興路、五權街、仁愛路、信義路、倉後街、南興路、南門街、南雅南路一段、南雅南路二段、南雅東路、南雅西路一段、南雅西路二段、和平路、四川路、四川路一段、四川路二段、國慶路、大明街、大東街、大華街、大觀路一段、大豐街、干城路、府中路、廣和街、廣明街、廣權路、廣興街、德興街、忠孝路、文華街、新興路、東興街、板橋二交流道、浮洲橋機車專用道、福德街、稚暉街、縣民大道一段、華東街、華福街、華興街、貴興路、遠東路、重慶路、青雲路、館前西路、高爾富路。

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中，市議員黃淑君提醒明早用路人留意施工路段。（黃淑君提供）

    板橋區四川路二段及高爾富路口台電挖損板新廠600mm管線，施工團隊搶修中，市議員黃淑君提醒明早用路人留意施工路段。（黃淑君提供）

