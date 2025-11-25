為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆88歲翁宮廟內引發爆炸身亡 命理師：寺廟輕生後果嚴重

    2025/11/25 22:40 記者蔡淑媛／台中報導
    基隆88歲老翁在宮廟內參拜完後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物，引爆後倒地，臟器外露，重傷不治。（民眾提供）

    基隆市88歲湯姓老翁23日在一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物，引爆後重傷倒地，臟器外露，送醫後不治。命理師楊登嵙指出，在寺廟輕生的罪很重，要下地獄。

    這名老翁是資深漁民，10多年前退休後獨居，漁船已經售出，親友指老翁早年會製作土製爆裂物炸魚，懷疑他事先製作好爆裂物後，點燃引爆；有民眾目擊湯翁曾兩次在附近的香鋪內購買連珠型的鞭炮，不排除他將數個鞭炮綑綁在一起，或進行簡易改裝，一次引爆大量火藥。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，在寺廟輕生的罪很重，1、身體髮膚受之父母不可毀傷，輕生的罪很重，要下地獄；2、寺廟聖地輕生，褻瀆神明，重罪難逃，要下地獄；3、每日要重複輕生的狀況，相當可怕，提醒大家珍惜生命，不可輕生。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    楊登嵙指出，在寺廟輕生的罪很重，要下地獄。（記者蔡淑媛攝）

