高雄上千戶社宅招租 最便宜4680元吸逾4千件申請

明仁好室社宅位於河堤社區，生活機能優越。（住都中心提供）

國家住都中心於10月27日起，受理高雄三民區、鳳山區共4處社宅招租，總戶數達1159戶，將於今（25日）午夜截止申請，由於弱勢戶每月租金最便宜只要4680元起，統計至昨（24日）晚，共吸引逾4千件申請。

高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的「崇實安居」共859戶，已於10月9日抽籤，最快12月初即可入住；國家住都中心又公告招租第四季的新完工社宅，高雄共有三民區「明仁好室」（139戶）、「美都安居」（325戶）；鳳山區「鳳誠安居A」（320戶）、「鳳松安居」（411戶），總戶數達1195戶，這也是高雄歷年來最大一波社宅招租潮。

以明仁好室為例，位於河堤社區，生活機能優越，樓高15層共139戶，其中套房83戶，每月租金只要5320元（弱勢戶）至9530元（一般戶）；二房型42間，每月租金9300至16260元；三房型14間，每月租金12310至21330元；位於鳳山區鳳松路的鳳松安居更便宜，每月租金只要4680元（套房型、弱勢戶）起。

根據國家住都中心初步統計，截至24日晚，三民區「明仁好室」與「美都安居」的申請件數合計達2356件，鳳山區「鳳誠安居A」與「鳳松安居」申請件數合計為1673件，總計為4029件。

這四處社宅均預定於明年3月3日公開抽籤，最快5月初入住，其中並挪出20%為「婚育戶」，共239戶，連同崇實安居43戶，總計高雄將有282戶婚育宅；另考量國軍眷屬居住需求，鳳山區兩處社宅將保留30%戶數給軍職人員承租。

國家住都中心指出，明年中央社宅預計於高雄市3處開放招租，分別位於仁武區、左營區及鳳山區，共計1千戶，招租資訊將於每季公布。

美都安居外觀。（住都中心提供）

