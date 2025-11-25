為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄奇葩日常！路人阿伯代班賣豆花 一票網友笑翻：習以為常

    2025/11/25 23:05 即時新聞／綜合報導
    網友發文分享，到住家對面的豆花攤買綠豆湯，沒想到替他盛碗的阿伯竟反問「多少錢」？示意圖。（資料照）

    網友發文分享，到住家對面的豆花攤買綠豆湯，沒想到替他盛碗的阿伯竟反問「多少錢」？示意圖。（資料照）

    網友發文說，到住家對面的豆花攤買綠豆湯，沒想到替他盛碗的阿伯竟反問「多少錢」？後來得知對方不是老闆，只是看攤位老闆不在主動幫忙。這段離奇互動，讓他笑喊，「高雄真的怪到不行」。貼文引發網友討論。

    網友昨天在Threads發文分享，到住家對面的豆花攤買綠豆湯，替他盛碗的阿伯裝好後竟反問他，「多少錢」？讓他一頭霧水。沒想到，阿伯接著笑說，「蛤，可是我也不是老闆捏」！

    原來對方只是住在附近的路人，見老闆不在又好像有人要買，就主動「代班」幫忙盛湯。最後兩人笑成一片，共識留下30元給「真正的老闆」。這段離奇又幽默的互動讓他直呼，「高雄真的怪到不行，身為高雄人有時候回來還是沒跟上這個迴路」。

    貼文一出，引起一票高雄網友共鳴，「上次回高雄買家裡附近超好吃的控肉飯，老闆太忙了叫我自己夾控肉自己包，我用到一半還有客人跟我點餐，我幫老闆做了四個控肉飯才走」、「這是高雄日常，去買個炒飯幫老闆接了十幾個訂單等著他炒，還幫他一張一張單排好，在熱炒店幫忙點菜」。

    還有其他人分享更多奇葩經歷，「我跟我朋友去左營的早餐店買早餐，那天要買比較多人份的，阿姨一個人忙不過來，我看了看、隨口說一句『要不要幫忙』，我就進去做我自己的早餐了，還有其他客人的」、「在高雄讀大學的時候，點餐期間看樓下炒飯阿姨一個人忙不過來，乾脆去幫她收桌和洗盤子，從此以後阿姨要我中午固定在那邊打工」。

