天琴颱風生成！週三、週四中層水氣影響台灣 主要雨區曝

天琴颱風路徑潛勢預報圖。（取自中央氣象署官網）

近期天氣逐漸轉涼，已有入冬的感覺，但低緯度仍有颱風生成。中央氣象署指出，原位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，於今晚20時發展為輕度颱風，編號第27號（國際命名：KOTO，中文譯名：天琴），預測未來朝西北西方向移動，對台灣無直接影響。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，天琴颱風目前正逐漸進入南海，預估強度還會持續發展，未來將持續往西靠近中南半島，過程中將逐漸減弱，對台灣無直接影響。

此外，台灣目前持續受到東北季風影響，且明晚將再有下波東北季風增強，且同時帶來水氣。黃恩鴻提醒，週四前迎風面北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，天琴颱風的中層水氣也將北上，中南部地區雲量也是明顯增多，南部地區、中部山區會有零星短暫雨。

黃恩鴻說，週五水氣將明顯減少，各地轉乾，但仍受到東北季風影響，清晨各地偏涼，白天各地大多多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。

週六、週日因東北季風減弱，各地白天氣溫回升，西半部地區約25至27度，其中北台灣約25至26度，早晚偏涼，尤其週六西半部地區日夜溫差大，各地多雲到晴，東半部及恆春半島有零星短暫雨。

