    首頁 > 生活

    桃園市2歲專班增至200班 中壢新設興南非營利幼兒園最多班

    2025/11/25 21:53 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（右二）視察中壢區興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（右二）視察中壢區興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

    桃園市的幼托需求持續上升，桃園市長張善政今（25）日前往中壢區視察新設的興南非營利幼兒園時表示，桃園整體幼托需求持續上升，114學年度全市2歲專班已達200班，其中123班為近3年新增，興南非營利幼兒園於今年8月1日開園，是全市擁有最多2歲專班的非營利幼兒園，能滿足中壢年輕家庭的托育需求，盼成為優質新標竿。

    張善政表示，興南非營利幼兒園共設6個班級，其中4班為2歲專班、2班為混齡班，開園截至目前為止，已招收4班2歲專班及2班3至5歲混齡班，為全市擁有最多2歲專班的非營利幼兒園；興南非營利幼兒園總經費約1億2000萬元，其中3分之1由市府投入，其餘由教育部補助，充分展現中央與市府共同推動幼托公共化的決心。

    市府教育局長劉仲成指出，興南非營利幼兒園園舍為地上3層樓建築，總樓地板面積約2698平方公尺，規劃充足教學空間、服務空間與戶外學習環境，並將遊憩場域與庭園空間整合，打造兼具學習與探索樂趣的活力校園，提供幼兒優質且安全的學習環境。

    教育局統計，桃園市2歲專班班數從111學年度的77班提升至114學年度的200班，3年累計增加123班，市府也推出5歲幼兒教育助學金，凡滿5歲就讀公私立教保機構者，每人每學期補助4500元，一學年最高9000元，協助家庭減輕育兒負擔，也讓家長在桃園更安心地扶養孩子，就近獲得完善的幼托服務。

    包括新工處長呂紹霖、中壢區副區長鄭伊庭、興南非營利幼兒園園長吳稚潔、社團法人台灣卓越幼兒教育發展協會秘書長胡毓唐、市議員劉曾玉春等人出席。

    桃園市長張善政（中）視察興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）視察興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）視察興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）視察興南非營利幼兒園。（桃園市政府提供）

