為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清朝就開業 新莊百年老字號「尤協豐豆干」無預警吹熄燈號

    2025/11/25 22:24 即時新聞／綜合報導
    新莊百年老字號「尤協豐豆干店」炭烤豆干香不再，無預警傳出吹熄燈號。（資料照）

    新莊百年老字號「尤協豐豆干店」炭烤豆干香不再，無預警傳出吹熄燈號。（資料照）

    新北市新莊區百年老字號「尤協豐豆干店」無預警傳出吹熄燈號！消息曝光後，不少饕客湧入Google評論區哀號。

    「尤協豐豆干店」坐落於新莊廟街附近，據傳，清同治年間就開店做生意，至今超過150年歷史，店家堅持每日清晨手工磨製豆漿、製作豆干，最受饕客歡迎的是炭烤豆干，不只美味且價格親民，每天只賣3小時，吸引大量顧客排隊。豆干店今年還入選「500碗」全台小吃新指南，喜愛古早味的美食作家洪愛珠也曾將其選入推薦名單。

    不料近日有網友在Threads透露「尤協豐豆干店」已結束營業，據稱是找不到人接班，無奈吹熄燈號。網友紛紛留言，「不要啊我還沒吃過欸」、「可惜沒再去多買幾次」、「一直沒機會吃到就收了」、「真假 ! 以後不賣了嗎QQ」、「一直以為可以像大溪老街的豆乾走一樣的路線，沒想到還是撐不住啊」。

    還有不少饕客跑到店家Google評論區留言，「為什麼……我還要吃欸」、「又一家收起來了……」、「真的很可惜，隱藏的新莊名產又少了一樣」、「這家生產的手工豆腐又用炭火烘烤，這和仿間工廠大批量生產的豆腐，口感味道完全不同！可以說根本是兩種東西，可惜以後吃不到了」、「以後幾乎沒有這樣的碳香豆干了！真是遺憾！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播