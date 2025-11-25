清朝就開業 新莊百年老字號「尤協豐豆干」無預警吹熄燈號

新莊百年老字號「尤協豐豆干店」炭烤豆干香不再，無預警傳出吹熄燈號。（資料照）

新北市新莊區百年老字號「尤協豐豆干店」無預警傳出吹熄燈號！消息曝光後，不少饕客湧入Google評論區哀號。

「尤協豐豆干店」坐落於新莊廟街附近，據傳，清同治年間就開店做生意，至今超過150年歷史，店家堅持每日清晨手工磨製豆漿、製作豆干，最受饕客歡迎的是炭烤豆干，不只美味且價格親民，每天只賣3小時，吸引大量顧客排隊。豆干店今年還入選「500碗」全台小吃新指南，喜愛古早味的美食作家洪愛珠也曾將其選入推薦名單。

請繼續往下閱讀...

不料近日有網友在Threads透露「尤協豐豆干店」已結束營業，據稱是找不到人接班，無奈吹熄燈號。網友紛紛留言，「不要啊我還沒吃過欸」、「可惜沒再去多買幾次」、「一直沒機會吃到就收了」、「真假 ! 以後不賣了嗎QQ」、「一直以為可以像大溪老街的豆乾走一樣的路線，沒想到還是撐不住啊」。

還有不少饕客跑到店家Google評論區留言，「為什麼……我還要吃欸」、「又一家收起來了……」、「真的很可惜，隱藏的新莊名產又少了一樣」、「這家生產的手工豆腐又用炭火烘烤，這和仿間工廠大批量生產的豆腐，口感味道完全不同！可以說根本是兩種東西，可惜以後吃不到了」、「以後幾乎沒有這樣的碳香豆干了！真是遺憾！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法