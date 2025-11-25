週三晚間北、東防短暫雨 中南部日夜溫差大

週三僅迎風面地區有零星雨勢，晚間北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；南部地區及中部山區偶有零星降雨。（記者陳逸寬攝）

週三（26日）僅迎風面地區有零星雨勢，晚間北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨；南部地區及中部山區偶有零星降雨。白天北部及宜花地區高溫20至22度，中南部及台東為25至27度。

中央氣象署預報，週三隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區亦有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，週三清晨各地偏涼，中部以北及宜蘭為15至17度，南部及花東為18至20度，而白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

天氣風險公司指出，台灣附近明天白天東北季風稍微減弱，空氣仍偏乾，不過南邊熱帶性低氣壓或天琴颱風外圍的一些中高雲會慢慢飄上來，各地雲量可能偏多，但是降雨有限，僅迎風面山區才有零星飄雨。明天白天溫度也稍有回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫21至24度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫仍可來到25至28度左右。

紫外線指數方面，週三桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市皆為「低量級」。

空氣品質方面，週三東北季風影響，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及台東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及台東為25至27度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

