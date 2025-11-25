144萬張「花博卡」發不完 盧秀燕7年來發卡張數曝光 議員驚呆了

144萬張「花博卡」發不完，台中市長盧秀燕7年來發卡不力，議員痛斥擺爛到底。（記者蘇孟娟攝）

台中市2018年舉辦世界花卉博覽會，當時製作300萬張花博卡，剩下約144萬張，市長盧秀燕上任後，兩年前重開放領取，市議員林祈烽、施志昌、楊典忠及鄭功進今在議會質詢關切花博卡發放情況，交通局長葉昭甫自曝兩年來發出約2.3萬張，讓議員嘩然，痛斥從花博卡發放到花博相關場館淪蚊子館，痛批盧市府擺爛到底，放任數十億元的公共建設荒廢，嚴重失職。

盧秀燕則反駁，前市府當年不顧各界反對硬做300多萬張花博卡，還動用很多公務員推銷，結果才發150萬張，但民眾根本不喜歡，市府現在也不能強迫推銷；至於花博相關場館，觀旅局則指出，花舞館已跟后里馬場一起委外營運。

請繼續往下閱讀...

林祈烽指出，當年前市府製作300萬張花博卡，盧秀燕上任後，開放市民憑身分證直接入園無限次參觀，導致花博卡領卡人數大幅下降，盧秀燕上任後還有144萬張卡未發，盧市府處理完履約爭議後，2023年再發放民眾領取，卻僅有2.3萬張發卡量，盧市府接任7年沒有研議善加利用，讓花博卡轉型為敬老愛心卡、市民卡、借閱證或捷運票證等，不是擺爛，就是無能，無力解決、沒有配套。

除花博卡外，林祈烽指出，當年舉辦花博的場館也未見市府積極再利用，后里花舞館斥資8.1億元，如今卻成為黃金蚊子館附屬最大停車場，戶外展演空間雜草叢生、木棧板破損，完全失去原有功能價值；花博外埔園區14.32公頃園區封閉迄今，招商進度不明；后里森林公園「聆聽花開的聲音」機械花裝置藝術越來越老舊斑駁，豐原竹跡館與楷模創生館均持續養蚊子，讓北台中產業復甦與地方觀光發展停滯不前，盧市府只剩1年任期擺明擺爛到底。

觀旅局長陳美秀說明，后里馬場及花舞館已由OT廠商營運，廠商若做得不好，她會持續督導；農業局代理局長李逸安則指出，外埔園區目前計畫採民間自提的方式招商活化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法