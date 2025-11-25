重現網溪泛月美景！川端橋整建明年7月完工 中正橋打燈四季節日變色

紅白綠相間燈光慶祝耶誕節。（新工處提供）

串接台北市中正區、新北市永和區的中正橋防洪、耐震能力不足，2019年起改建，拆除重慶高架、興建新橋，完工通車，目前正在進行歷史建築「川端橋」保存再利用計畫，預定明年7月完工。川端橋開放後，僅供人行及自行車牽引使用，可與主橋人行道相接，並藉自行車牽引道銜接雙北高灘地。未來主橋拱形燈光將隨春夏秋冬和特殊節日變換顏色，搭配多色濾鏡圖案燈片投影，提升河岸景觀。

新工處說，中正橋改建工程以「琴瑟和鳴」作為設計概念，結合中正橋新橋與川端橋，達到風華再現、新舊共榮，總經費約27億元，雙北共同出資，包含3部分，其一為2020年拆除重慶南路高架橋，打開天際線，改為平面道路，雙向配置各3向道，同時配置人行道及自行車道，經費約1.58億元；其二是以永和八景「網溪泛月」為時空背景，採優雅的弦月形狀，費時5年、25億元興建最大跨徑（跨徑215公尺、拱高50公尺）的不對稱三點式鋼拱橋，深河槽不落墩，減少阻水面積，提升抗洪能力，橋梁耐震能力提高到6級，分階段施工避免影響交通，去年完工通車。

其三是川端橋保存再利用，約4000萬元，主要工項涵蓋現有橋墩帽梁增築抬高、鋼梁整建、護欄恢復原始舊貌，以及非川端橋增建部分拆除。川端橋坐落於主橋上游側，未來開放後，僅供人行及自行車牽引使用，淨寬約5.2公尺，在台北市、新北市均與主橋人行道相接，藉由川端橋及主橋上、下游側的自行車牽引道，可銜接雙北高灘地，增加居民活動空間同時健全自行車路網。

川端橋復舊原定今年底前完工；新工處說明，整建期間發現川端橋鋼梁多處鏽蝕，依文資保存川端橋修復再利用計畫辦理鋼梁補強、還原鋼梁原始漆面等；考量安全性需辦理補強作業，包含文資調查及修復工期辦理延長，預計明年7月開放。

另外，新工處簡報規劃主橋拱形運用全彩節能LED燈具，重新詮釋「網溪泛月」的意象，讓照明燈光成為呼應環境日常風景中的亮點，隨著四季和節日變換燈光顏色，黃綠色代表春暖花開、海風徐徐的藍白色、落葉紛飛的黃橘色，以及寒風冷冽的藍色系，春節、情人節、中秋節和耶誕節也會更換新裝，像是中秋節以黃色呈現月圓人團圓、紅白綠相間慶祝耶誕節，橋身搭配多色濾鏡的圖案燈片投影，營造翩翩飛舞之感。

台北市議會工務委員會今天考察中正橋和川端橋，與會多名議員以人氣女團「BLACKPINK」高雄開唱點亮粉紅燈海為例，建議台北市政府應串聯基隆河、淡水河橋梁，打造整體河岸光景，「不要只有放煙火而已！」

公園處回應，現有光雕的橋梁包含大直橋、中山橋、成美橋、承德橋、百齡橋、福和橋、景美橋等，一壽橋、萬壽橋、彩虹橋今年度施工中；明年度將設計更新麥帥一橋、麥帥二橋、社子大橋等，中正橋、民權大橋另由新工處施工中，尚未接管。路燈工程隊長李七郎說，目前既有的橋梁光雕模組是固定的，如要全市統一，須再編列經費修改軟體，但明年要施作的，可請廠商規劃。

川端橋（綠色面板建物）預計明年7月開放。（新工處提供）

橋身搭配多色濾鏡的圖案燈片投影，營造翩翩飛舞之感。（新工處提供）

