    桃園新屋埔頂市民活動中心動土 拚2027年9月完工

    2025/11/25 21:27 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（左二）等人出席新屋埔頂市民活動中心新建工程動土。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左二）等人出席新屋埔頂市民活動中心新建工程動土。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政今（25）日前往新屋區出席「桃園市新屋區埔頂市民活動中心興建工程動土典禮」。他表示，埔頂市民活動中心是地方期盼已久的重要建設，此次工程投入3000萬元，由新屋區公所編列經費並負責施工，規劃單層挑高建築，室內面積約1399坪，打造兼具室內外功能的友善休憩場域，期盼工程如期如質完工，為市民提供更舒適、完善的全齡社區活動空間。

    新屋區公所工務課長姜義泓指出，埔頂市民活動中心建築工期22.5個月，預計2027年9月完工。內部配置多功能教室、大型活動室及廚房，可提供研習課程、集會展演、社區活動及長者關懷等多元服務，成為新屋地區全齡共享的生活基地。

    姜義泓還說，埔頂市民活動中心建築融合現代主義與極簡風格，以簡潔幾何量體呈現自然與現代兼具的社區意象。白色立面搭配淡粉色調，並以綠樹景觀營造靜謐氛圍，讓居民可在半戶外空間休憩交流，享受周邊自然與農場景致。包括新屋區公所主任秘書葉碧霞、市議員陳睿生等人一同出席動土典禮。

    桃園市新屋埔頂市民活動中心完工示意圖。（新屋區公所提供）

    桃園市新屋埔頂市民活動中心完工示意圖。（新屋區公所提供）

