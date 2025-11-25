官田遊客中心全新開幕 打造南區觀光新門戶

官田遊客中心今全新開幕，結合品牌體驗、文化展覽、地方產業推廣與跨域交流平台，讓遊客中心成為旅程中最美的第一站。（西拉雅管理處提供）

西拉雅國家風景區管理處今舉辦開幕茶會，正式揭開全新遊客中心，重新定義遊客中心的角色，不再只是旅客詢問資訊的據點，象徵西拉雅觀光推動邁入新的觀光整合行銷時代。開幕茶會邀請多位跨領域代表出席，包括無制設計主理人吳玗恆、策展人王騰崇等人，同時規畫一場從遊客中心探討台灣觀光發展之契機。

官田遊客中心重新開幕後，特別規劃一處可依展覽與活動需求調整的彈性展示空間，期待成為串連在地文化與創意能量的平台。首檔展覽《山！厝！手！》由國立臺南藝術大學師生策展，以空間、生活與創作身份為核心概念。展名中的「山」象徵烏山頭的自然環境，「厝」代表南藝的生活與學習基地，「手」則象徵創作者本身，以作品與技藝表達思考與態度。展名中的驚嘆號則代表創作者希望被看見、被聽見的力量，南藝師生展現從山中扎根、在地方生活、並以創作與世界對話的姿態。

西拉雅管理處表示，官田遊客中心重新整修，即以「觀光產業與地方生態和文化 」為主軸，串聯著名的西拉雅五庫（烏山頭水庫、尖山埤水庫、白河水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫）、水利歷史與農產文化特色結合地方產業與周邊重要旅遊資源，強化其作為南區觀光圈重要門戶與旅客深度遊程起點的角色。

