服飾標價199卻收200！店家喊沒在找錢的啦 網曝也被拗：慣犯了

女子在服飾店買標價199元衣物，店家收200元還說不找錢，女子砲轟不老實。（民眾提供）

1名女子到彰化市的市場服飾攤位購物，買了標價199元服飾，拿出200元鈔票結帳，老闆竟說，「標價199就是收200」，她當場傻眼。她把遭遇PO網，砲轟店家不老實，不是1元的問題，而是「奇檬子不爽」，引起熱烈回響，有網友說，小孩去買零錢包，結果老闆說尾數99的通通直接+1元，「連1元也凹」，真是不良示範。

女子說，前幾天市場服飾店購物，遇到標價199元卻收200元，老闆說，標價有貼199就是收200、299就是收300，她卻沒有看到哪邊有貼，而且她的男性友人去買東西時，竟然就沒有被多收錢，若她一次買很多件，那找回來的就不只1元了；她懷疑老闆看她是女生好欺負，這不是多少錢的問題，完全就是「奇檬子不爽」，店家不老實！

女子PO網敘述遭遇示警，引起大批網友熱烈回響，有人指稱，「這家是慣犯了」；還有人說，她的小孩用自己零用錢購買零錢包，標價也是尾數99系列，站在那邊傻等找錢，老闆看她怎麼還不走，小孩說，「你還沒有找我錢」，老闆竟回，「沒有在找錢的啦！199就是收200，299收300元」，真的是教壞小孩，從此沒再去過；雖然只有1元，但是沒有事先告知、標示，都是在欺騙消費者。

還有人說，明明可以寫200，硬要寫199然後不找錢，這樣子是廣告不實，顧客差的不是那1元。另有人說，前幾天也去買一件199元結果老闆說200元，他心想算了，反正1元還可以，下次不會再去那裡買了，為了一塊錢得罪客人實在划不來。

